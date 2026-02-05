Animation nature À la découverte de nos arbres Saintes
Animation nature À la découverte de nos arbres Saintes mardi 21 avril 2026.
Animation nature À la découverte de nos arbres
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 17:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Ils sont là depuis parfois des dizaines, voire des centaines d’années… et ils ont beaucoup à nous raconter.
.
Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
They’ve been around for decades, even hundreds of years? and they have a lot to tell us.
L’événement Animation nature À la découverte de nos arbres Saintes a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge