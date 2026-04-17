Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Saintes

Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 18:40:00

Date(s) :

2026-04-17

Assistez à la sortie de résidence de l’Ensemble Apotropaïk dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.

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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Attend the Apotropaïk Ensemble?s residency in the Abbaye aux Dames auditorium.

L’événement Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge