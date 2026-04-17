Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes vendredi 17 avril 2026.
Saintes
Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 18:40:00
Date(s) :
2026-04-17
Assistez à la sortie de résidence de l’Ensemble Apotropaïk dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.
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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Attend the Apotropaïk Ensemble?s residency in the Abbaye aux Dames auditorium.
L’événement Sortie de résidence Ensemble Apotropaïk Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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