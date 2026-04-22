¡ Fiesta Latina ! Salle Les Magnolias Saintes
¡ Fiesta Latina ! Salle Les Magnolias Saintes samedi 30 mai 2026.
Saintes
¡ Fiesta Latina !
Salle Les Magnolias 17 Rue de Flandres Saintes Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez célébrer 30 ans de jumelage entre Saintes et Cuevas del Almanzora lors de cette Fiesta Latina. Au programme le groupe Jano y la Pura Vida, un DJ set pour finir la soirée, et un menu tapas, sangria, paella et dessert.
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Salle Les Magnolias 17 Rue de Flandres Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 76 54
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English :
Come and celebrate 30 years of twinning between Saintes and Cuevas del Almanzora at this Fiesta Latina. On the program: the group Jano y la Pura Vida, a DJ set to round off the evening, and a tapas, sangria, paella and dessert menu.
L’événement ¡ Fiesta Latina ! Saintes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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