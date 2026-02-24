REPORTÉ Concert Philippe Bianconi Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
REPORTÉ Concert Philippe Bianconi Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes vendredi 29 mai 2026.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
2026-05-29
En raison des inondations, le concert initialement prévu le 27 février est reporté au 29 mai.
Assistez au concert de Philippe Bianconi dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames de Saintes !
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
Due to flooding, the concert originally scheduled for February 27 has been postponed to May 29.
Attend the Philippe Bianconi concert in the auditorium of the Abbaye aux Dames in Saintes!
