Famille en fête Saintes
Famille en fête Saintes samedi 30 mai 2026.
Saintes
Famille en fête
Hall Mendès France et jardin public Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez partager une journée conviviale et festive en famille au Hall Mendès France et dans le jardin public.
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Hall Mendès France et jardin public Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Come and share a convivial and festive family day at Hall Mendès France and in the public garden.
L’événement Famille en fête Saintes a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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