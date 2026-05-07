Saintes

Famille en fête

Hall Mendès France et jardin public Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez partager une journée conviviale et festive en famille au Hall Mendès France et dans le jardin public.

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Hall Mendès France et jardin public Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Come and share a convivial and festive family day at Hall Mendès France and in the public garden.

L’événement Famille en fête Saintes a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge