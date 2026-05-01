Rencontre du Saint-Georges Club Les hommes, les dieux et la mort en Egypte ancienne Relais du Bois Saint Georges Saintes

Saintes

Rencontre du Saint-Georges Club Les hommes, les dieux et la mort en Egypte ancienne

Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Relais de culture et d’amitié, le Saint Georges Club vous invite à une conférence donnée par Jean-Marie Sicard.

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Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 50 99 info@relaisdubois.com

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English :

As a relay for culture and friendship, the Saint Georges Club invites you to a lecture by Jean-Marie Sicard.

L’événement Rencontre du Saint-Georges Club Les hommes, les dieux et la mort en Egypte ancienne Saintes a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge