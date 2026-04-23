Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye Amandine Beyer Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes
Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye Amandine Beyer Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes mardi 12 mai 2026.
Saintes
Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye Amandine Beyer
Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Sous la direction inspirée de la violoniste et cheffe Amandine Beyer, le Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames explore deux chefs-d’œuvre du répertoire classique.
Mozart, Beethoven
Avec Catherine Puig, alto
.
Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Under the inspired direction of violinist and conductor Amandine Beyer, the Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames explores two masterpieces of the classical repertoire.
Mozart, Beethoven
With Catherine Puig, viola
L’événement Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye Amandine Beyer Saintes a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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