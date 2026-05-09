Goûter l’art ou l’art du goûter Le Grand siècle de la cuisine française Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Saintes

Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Le Grand siècle de la cuisine française

Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le XVIIIe siècle est qualifié d’Âge d’or de la gastronomie française . Des fourneaux des grands cuisiniers vont naître des plats qui feront le tour de la planète et deviendront de grands classiques.

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Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr

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English :

The 18th century has been described as the Golden Age of French gastronomy . From the stoves of the great cooks came dishes that would tour the globe and become great classics.

L’événement Goûter l’art ou l’art du goûter Le Grand siècle de la cuisine française Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge