Saintes

Visite Histoire de restaurants

Place Saint-Pallais Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Découvrez l’histoire des restaurants saintais, des toutes premières auberges aux hauts lieux de la gastronomie locale.

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Place Saint-Pallais Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

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English :

Discover the history of Saint-Gobain?s restaurants, from the very first inns to the most famous names in local gastronomy.

L’événement Visite Histoire de restaurants Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge