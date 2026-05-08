Visite Histoire de restaurants Saintes
Visite Histoire de restaurants Saintes jeudi 11 juin 2026.
Saintes
Visite Histoire de restaurants
Place Saint-Pallais Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Découvrez l’histoire des restaurants saintais, des toutes premières auberges aux hauts lieux de la gastronomie locale.
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Place Saint-Pallais Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
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English :
Discover the history of Saint-Gobain?s restaurants, from the very first inns to the most famous names in local gastronomy.
L’événement Visite Histoire de restaurants Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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