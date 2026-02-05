Animation nature Découverte de la biodiversité locale Saintes
Animation nature Découverte de la biodiversité locale
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10
2026-06-10
On parle souvent des espèces exceptionnelles… mais qu’en est-il de celles qui partagent notre quotidien ?
Venez porter un nouveau regard sur la faune et la flore ordinaires de La Palu, tout aussi essentielles à l’équilibre des milieux naturels.
Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
We often talk about exceptional species? but what about those that share our daily lives?
Come and take a fresh look at the ordinary flora and fauna of La Palu, just as essential to the balance of natural environments.
L’événement Animation nature Découverte de la biodiversité locale Saintes a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge