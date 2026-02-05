Animation nature Découverte de la biodiversité locale Saintes

Animation nature Découverte de la biodiversité locale

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10

2026-06-10

On parle souvent des espèces exceptionnelles… mais qu’en est-il de celles qui partagent notre quotidien ?

Venez porter un nouveau regard sur la faune et la flore ordinaires de La Palu, tout aussi essentielles à l’équilibre des milieux naturels.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

We often talk about exceptional species? but what about those that share our daily lives?

Come and take a fresh look at the ordinary flora and fauna of La Palu, just as essential to the balance of natural environments.

