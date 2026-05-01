Ciné-rencontre spéciale Marche des fiertés LGBTQ Pédale rurale Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Ciné-rencontre spéciale Marche des fiertés LGBTQ Pédale rurale Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes vendredi 29 mai 2026.
Saintes
Ciné-rencontre spéciale Marche des fiertés LGBTQ Pédale rurale
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
À l’occasion de la marches des fiertés prévue le 13 juin à Saintes, retrouvez au Gallia le film Pédale rurale en présence du réalisateur, Antoine Vasquez.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
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English :
To coincide with the Pride March in Saintes on June 13, watch the film Pédale rurale at the Gallia in the presence of director Antoine Vasquez.
L’événement Ciné-rencontre spéciale Marche des fiertés LGBTQ Pédale rurale Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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