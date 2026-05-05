Théâtre à l’improviste ! Médiathèque François Mitterrand Saintes
Théâtre à l’improviste ! Médiathèque François Mitterrand Saintes samedi 30 mai 2026.
Saintes
Théâtre à l’improviste !
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vous connaissez le théâtre… Vous connaissez l’impro…
Mais connaissez-vous le Théâtre à l’Improviste ?
Chaque spectateur contribue à la création instantanée du spectacle en proposant un texte qui sera joué directement par les comédiens !
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 58 97 30 almetratone@wanadoo.fr
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English :
Do you know theater? You know improv…
But have you heard of Théâtre à l?Improviste ?
Each spectator contributes to the instant creation of the show by proposing a text that will be performed directly by the actors!
L’événement Théâtre à l’improviste ! Saintes a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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