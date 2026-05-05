Théâtre à l’improviste ! Médiathèque François Mitterrand Saintes

Saintes

Théâtre à l’improviste !

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Vous connaissez le théâtre… Vous connaissez l’impro…

Mais connaissez-vous le Théâtre à l’Improviste ?

Chaque spectateur contribue à la création instantanée du spectacle en proposant un texte qui sera joué directement par les comédiens !

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 58 97 30 almetratone@wanadoo.fr

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English :

Do you know theater? You know improv…

But have you heard of Théâtre à l?Improviste ?

Each spectator contributes to the instant creation of the show by proposing a text that will be performed directly by the actors!

L’événement Théâtre à l’improviste ! Saintes a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge