Festival Agro’fest 2026 Rue Georges Desclaude Saintes

Saintes

Festival Agro’fest 2026

Rue Georges Desclaude Lycée Georges Desclaude Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée festive pour valoriser l’agriculture, l’environnement et les savoir-faire du territoire.

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Rue Georges Desclaude Lycée Georges Desclaude Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine agrofest@agrocampus17.fr

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English :

A festive day to promote agriculture, the environment and local know-how.

L’événement Festival Agro’fest 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge