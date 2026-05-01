Festival Agro’fest 2026 Rue Georges Desclaude Saintes
Festival Agro’fest 2026 Rue Georges Desclaude Saintes samedi 30 mai 2026.
Saintes
Festival Agro’fest 2026
Rue Georges Desclaude Lycée Georges Desclaude Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée festive pour valoriser l’agriculture, l’environnement et les savoir-faire du territoire.
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Rue Georges Desclaude Lycée Georges Desclaude Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine agrofest@agrocampus17.fr
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English :
A festive day to promote agriculture, the environment and local know-how.
L’événement Festival Agro’fest 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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