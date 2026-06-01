L’aventure d’un objet, de la fouille au musée Mission archéo’ subaquatique, Musée archéologique, Saintes
L’aventure d’un objet, de la fouille au musée Mission archéo’ subaquatique, Musée archéologique, Saintes vendredi 12 juin 2026.
L’aventure d’un objet, de la fouille au musée
Mission archéo’ subaquatique Vendredi 12 juin, 09h15, 10h45, 13h30, 15h00 Musée archéologique Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue subaquatique
et d’un conservateur de musée !
Les élèves se mettent dans la peau d’un archéologue sur le chantier des épaves gallo-romaines
de Courbiac en rencontrant Jonathan Letuppe, archéologue subaquatique en charge des
fouilles. Puis chaque élève s’imagine conservateur de musée afin de mieux comprendre le
parcours d’un objet trouvé jusqu’à sa présentation dans un musée.
Un vieil objet, dans un musée, ça n’a l’air de rien, mais quel a été son voyage pour en arriver
là ? De sa découverte à sa présentation au public, suivez la vie d’un objet archéologique et
les nombreuses étapes pour le comprendre et le conserver
Les + : une découverte ludique et immersive des outils et métiers de l’archéologie et de la
muséographie, mêlant expérience individuelle et réflexion collective.
Présentation de l’atelier pédagogique
Durée 1h30 (2 ateliers de 45 min)
La classe est divisée en 2 groupes, en rotation sur les 2 ateliers
Lieu de rdv • Musée archéologique, Esplanade André Malraux, 17100 SAINTES
Gratuit (transport à la charge des établissements)
A partir du cycle 3
Déroulé d’un atelier
Animation « Dans la peau d’un conservateur » (45 min)
En demi classe, découverte de l’exposition permanente du musée et de ses objets présentés
autour de la thématique « post-fouilles » et de la mise en valeur des collections, atelier autour
des matériaux (céramique, pierre, bois, os, verre, métal…) et de leur conservation.
Rencontre avec un archéologue subaquatique (45 min)
Jonathan Letuppe, archéologue subaquatique présente son métier, ses outils de travail, le
déroulé d’une journée de plongée sur le chantier des épaves gallo-romaines de Courbiac.
Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Bienvenue à Mediolanum ! Le Musée archéologique de Saintes vous invite à un voyage fascinant dans la ville antique. Découvrez l’urbanisme romain et le quotidien de ses habitants il y a 2000 ans.
Entre restitutions graphiques immersives et objets du quotidien (jeux, rituels, alimentation…), ce musée vous offre une compréhension intime de la civilisation gallo-romaine dont nous sommes les héritiers.
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue subaquatique
©EVEHA
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