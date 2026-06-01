L’aventure d’un objet, de la fouille au musée Mission archéo’ subaquatique, Musée archéologique, Saintes

L’aventure d’un objet, de la fouille au musée

Mission archéo’ subaquatique Vendredi 12 juin, 09h15, 10h45, 13h30, 15h00 Musée archéologique Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue subaquatique

et d’un conservateur de musée !

Les élèves se mettent dans la peau d’un archéologue sur le chantier des épaves gallo-romaines

de Courbiac en rencontrant Jonathan Letuppe, archéologue subaquatique en charge des

fouilles. Puis chaque élève s’imagine conservateur de musée afin de mieux comprendre le

parcours d’un objet trouvé jusqu’à sa présentation dans un musée.

Un vieil objet, dans un musée, ça n’a l’air de rien, mais quel a été son voyage pour en arriver

là ? De sa découverte à sa présentation au public, suivez la vie d’un objet archéologique et

les nombreuses étapes pour le comprendre et le conserver

Les + : une découverte ludique et immersive des outils et métiers de l’archéologie et de la

muséographie, mêlant expérience individuelle et réflexion collective.

Présentation de l’atelier pédagogique

Durée 1h30 (2 ateliers de 45 min)

La classe est divisée en 2 groupes, en rotation sur les 2 ateliers

Lieu de rdv • Musée archéologique, Esplanade André Malraux, 17100 SAINTES

Gratuit (transport à la charge des établissements)

A partir du cycle 3

Déroulé d’un atelier

Animation « Dans la peau d’un conservateur » (45 min)

En demi classe, découverte de l’exposition permanente du musée et de ses objets présentés

autour de la thématique « post-fouilles » et de la mise en valeur des collections, atelier autour

des matériaux (céramique, pierre, bois, os, verre, métal…) et de leur conservation.

Rencontre avec un archéologue subaquatique (45 min)

Jonathan Letuppe, archéologue subaquatique présente son métier, ses outils de travail, le

déroulé d’une journée de plongée sur le chantier des épaves gallo-romaines de Courbiac.

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Bienvenue à Mediolanum ! Le Musée archéologique de Saintes vous invite à un voyage fascinant dans la ville antique. Découvrez l’urbanisme romain et le quotidien de ses habitants il y a 2000 ans.

Entre restitutions graphiques immersives et objets du quotidien (jeux, rituels, alimentation…), ce musée vous offre une compréhension intime de la civilisation gallo-romaine dont nous sommes les héritiers.

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue subaquatique

©EVEHA