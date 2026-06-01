Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public, Jardin public, Saintes

Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public, Jardin public, Saintes

Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public, Jardin public, Saintes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin public

Adresse : Jardin public 17100 Saintes

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public Samedi 6 juin, 09h00 Jardin public Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

La Fête de la Saintonge Durable fête ses 10 ans ! Une journée unique pour célébrer 10 années d’initiatives locales, d’engagement et d’actions concrètes pour notre territoire.
Animations, échanges, produits locaux et bons plans sont au programme.
Renseignements : https://www.saintonge-durable.com/
Proposé par l’association Terre-Dev et ses partenaires.

Jardin public Jardin public 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.saintonge-durable.com/ »}]
La Fête de la Saintonge Durable fête ses 10 ans ! Une journée unique pour célébrer 10 années d’initiatives locales, d’engagement et d’actions concrètes pour notre territoire.

©Saintonge durable

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)