Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public, Jardin public, Saintes

Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public Samedi 6 juin, 09h00 Jardin public Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

La Fête de la Saintonge Durable fête ses 10 ans ! Une journée unique pour célébrer 10 années d’initiatives locales, d’engagement et d’actions concrètes pour notre territoire.

Animations, échanges, produits locaux et bons plans sont au programme.

Renseignements : https://www.saintonge-durable.com/

Proposé par l’association Terre-Dev et ses partenaires.

Jardin public Jardin public 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.saintonge-durable.com/ »}]

La Fête de la Saintonge Durable fête ses 10 ans ! Une journée unique pour célébrer 10 années d’initiatives locales, d’engagement et d’actions concrètes pour notre territoire.

©Saintonge durable