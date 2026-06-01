Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public, Jardin public, Saintes
Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public, Jardin public, Saintes samedi 6 juin 2026.
Saintonge Durable fête ses 10 ans au Jardin Public Samedi 6 juin, 09h00 Jardin public Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
La Fête de la Saintonge Durable fête ses 10 ans ! Une journée unique pour célébrer 10 années d’initiatives locales, d’engagement et d’actions concrètes pour notre territoire.
Animations, échanges, produits locaux et bons plans sont au programme.
Renseignements : https://www.saintonge-durable.com/
Proposé par l’association Terre-Dev et ses partenaires.
Jardin public Jardin public 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.saintonge-durable.com/ »}]
La Fête de la Saintonge Durable fête ses 10 ans ! Une journée unique pour célébrer 10 années d’initiatives locales, d’engagement et d’actions concrètes pour notre territoire.
©Saintonge durable
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