Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye Place de l’Echevinage Saintes

Saintes

Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les médiathèques de Saintes et la librairie Peiro-Caillaud vous proposent un temps d’échanges et de dédicaces avec Olivier Deloye, illustrateur de la série BD à succès Emile et Margot.

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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 84

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English :

The Saintes public libraries and the Peiro-Caillaud bookstore invite you to a meet-and-greet and book-signing with Olivier Deloye, illustrator of the hit comic book series *Emile et Margot*.

L’événement Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye Saintes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge