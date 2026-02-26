Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye Place de l’Echevinage Saintes
Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye Place de l’Echevinage Saintes jeudi 2 juillet 2026.
Saintes
Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye
Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les médiathèques de Saintes et la librairie Peiro-Caillaud vous proposent un temps d’échanges et de dédicaces avec Olivier Deloye, illustrateur de la série BD à succès Emile et Margot.
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 84
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English :
The Saintes public libraries and the Peiro-Caillaud bookstore invite you to a meet-and-greet and book-signing with Olivier Deloye, illustrator of the hit comic book series *Emile et Margot*.
L’événement Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye Saintes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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