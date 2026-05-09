Carmina Burana Amphithéâtre gallo-romain Saintes
Carmina Burana Amphithéâtre gallo-romain Saintes vendredi 26 juin 2026.
Saintes
Carmina Burana
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Concert avec les classes de danse classique et jazz, l’orchestre symphonique composé des professeurs et grands élèves du conservatoire, le Grand chœur de l’Abbaye aux Dames, le chœur Vox Santona, le chœur FM et CHAM vocale.
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Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80
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English :
Concert with classical and jazz dance classes, the symphony orchestra made up of teachers and top students from the conservatory, the Grand ch?ur de l?Abbaye aux Dames, the Vox Santona ch?ur, the FM ch?ur and CHAM vocale.
L’événement Carmina Burana Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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