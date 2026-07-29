Festival Transe Atlantique Hors les murs Conférence L’OFQJ Cité entrepreneuriale Saintes
vendredi 21 août 2026 · Cité entrepreneuriale · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival Transe Atlantique Hors les murs Conférence L’OFQJ
Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Cette conférence s’adresse aux jeunes souhaitant découvrir les nombreuses opportunités de mobilité internationale, d’engagement citoyen et de développement personnel au Québec.
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Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com
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English :
This conference is intended for young people who want to learn about the many opportunities for international mobility, civic engagement, and personal development in Quebec.
L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Conférence L’OFQJ Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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