Tour cycliste de Charente Maritime féminin, 26ème édition Saintes
samedi 1 août 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Tour cycliste de Charente Maritime féminin, 26ème édition
Arrivée Cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Le rendez-vous incontournable du cyclisme féminin de haut niveau est de retour ! Les 1ers et 2 août 2026, la 26ème édition du Tour de Charente-Maritime Féminin classée Élite Nationale réunira les meilleures coureuses du peloton.
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Arrivée Cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 20 34 68
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English :
The must-see event in elite women’s cycling is back! On August 1 and 2, 2026, the 26th edition of the Tour de Charente-Maritime Women’s Race—classified as “National Elite”—will bring together the best riders in the peloton.
L’événement Tour cycliste de Charente Maritime féminin, 26ème édition Saintes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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