Festival de Saintes Ennea en quintette Cité entrepreneuriale Saintes
mercredi 15 juillet 2026 · Cité entrepreneuriale · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival de Saintes Ennea en quintette
Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concert Ennea en quintette
Du romantisme aux compositrices d’avant-garde
Taffanel | De Wailly | Viardot | Chrétien | Barraine | Ibert
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Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Ennea Quintet Concert
From Romanticism to Avant-Garde Composers
Taffanel | De Wailly | Viardot | Chrétien | Barraine | Ibert
L’événement Festival de Saintes Ennea en quintette Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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