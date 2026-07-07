Informations pratiques

Saintes

Festival OFF LATIN’ PERSPECTIVE

Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Sous la direction d’Eric Bourciquot, LATIN’ PERSPECTIVE explore avec finesse et énergie les grands couleurs des musiques latino-américaines.

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Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Under the direction of Eric Bourciquot, LATIN’ PERSPECTIVE explores the vibrant colors of Latin American music with finesse and energy.

L’événement Festival OFF LATIN’ PERSPECTIVE Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge