Festival OFF LATIN’ PERSPECTIVE Saintes
mardi 14 juillet 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF LATIN’ PERSPECTIVE
Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Sous la direction d’Eric Bourciquot, LATIN’ PERSPECTIVE explore avec finesse et énergie les grands couleurs des musiques latino-américaines.
.
Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the direction of Eric Bourciquot, LATIN’ PERSPECTIVE explores the vibrant colors of Latin American music with finesse and energy.
L’événement Festival OFF LATIN’ PERSPECTIVE Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Ciné-animé In Waves Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes 7 juillet 2026
- Festival OFF programme 10 juillet Auditorium Saintes 10 juillet 2026
- Festival OFF de Saintes 2026 Saintes 10 juillet 2026
- Festival OFF -EXPOSITION JAZZ Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes 10 juillet 2026
- Festival OFF programme 11 juillet Saintes 11 juillet 2026