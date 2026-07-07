Festival OFF -EXPOSITION JAZZ Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes
vendredi 10 juillet 2026 · Hostellerie Salle de l'Étoile · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF -EXPOSITION JAZZ
Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-10
Série de tableaux << JAZZ >> prêtés au Festival OFF par Francis Teynier
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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
JAZZ Series of Paintings on Display at the OFF Festival by Francis Teynier
L’événement Festival OFF -EXPOSITION JAZZ Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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