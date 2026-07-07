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AGENDA · Saintes

Festival OFF -EXPOSITION JAZZ Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

vendredi 10 juillet 2026 · Hostellerie Salle de l'Étoile · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Hostellerie Salle de l'Étoile
Adresse
Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival OFF -EXPOSITION JAZZ

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-10

Série de tableaux << JAZZ >> prêtés au Festival OFF par Francis Teynier
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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

JAZZ Series of Paintings on Display at the OFF Festival by Francis Teynier

L’événement Festival OFF -EXPOSITION JAZZ Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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