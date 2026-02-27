Le Festival de Saintes 55ème édition Place de l’Abbaye Saintes

Le Festival de Saintes 55ème édition

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Cette année, du 11 au 18 juillet, le Festival de Saintes tisse un lien subtil entre continuité et renouveau. C’est dans cet esprit que nous avons imaginé l’affiche de cette 55ème édition !

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

This year, from July 11 to 18, the Festival de Saintes weaves a subtle link between continuity and renewal. It’s in this spirit that we’ve designed the poster for this 55th edition!

