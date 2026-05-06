Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Auditorium Saintes

Saintes

Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:45:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Visite Flash Patrimoine avant concert, proposé par la Direction des Patrimoines et Saison professionnelle du Conservatoire.

.

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage Flash tour before the concert, proposed by the Heritage Department and the Conservatoire’s Professional Season.

L’événement Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge