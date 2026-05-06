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Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Auditorium Saintes

Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Auditorium Saintes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Auditorium

Adresse : 11 rue Fernand Chapsal

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif :

Saintes

Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:45:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Visite Flash Patrimoine avant concert, proposé par la Direction des Patrimoines et Saison professionnelle du Conservatoire.
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Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80  conservatoire@ville-saintes.fr

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English :

Heritage Flash tour before the concert, proposed by the Heritage Department and the Conservatoire’s Professional Season.

L’événement Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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