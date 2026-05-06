Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Auditorium Saintes
Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Auditorium Saintes vendredi 19 juin 2026.
Saintes
Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier
Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:45:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Visite Flash Patrimoine avant concert, proposé par la Direction des Patrimoines et Saison professionnelle du Conservatoire.
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Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr
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English :
Heritage Flash tour before the concert, proposed by the Heritage Department and the Conservatoire’s Professional Season.
L’événement Visite guidée et concert Les Trésors du Grenier Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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