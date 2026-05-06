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Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre Place Saint Pierre Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre Place Saint Pierre Saintes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Place Saint Pierre

Adresse : Marché Saint-Pierre

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 6

Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre

Place Saint Pierre Marché Saint-Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Redécouvrez l’histoire de ce marché, entre son architecture et se anecdotes !
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Place Saint Pierre Marché Saint-Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26  e.gervais@ville-saintes.fr

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English :

Rediscover the history of this market, from its architecture to its anecdotes!

L’événement Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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