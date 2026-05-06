Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre Place Saint Pierre Saintes

Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre

Place Saint Pierre Marché Saint-Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Redécouvrez l’histoire de ce marché, entre son architecture et se anecdotes !

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Place Saint Pierre Marché Saint-Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr

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English :

Rediscover the history of this market, from its architecture to its anecdotes!

L’événement Goûter l’art ou l’art du goûter Le marché Saint-Pierre Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge