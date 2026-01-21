Animation Nature Observation ornithologique Saintes
Animation Nature Observation ornithologique Saintes jeudi 12 février 2026.
Animation Nature Observation ornithologique
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-02-12 14:30:00
Venez observer les oiseaux ! Découvrez les principales espèces d’oiseaux locales et apprenez à reconnaître quelques-uns d’entre eux par leur cri, leur chant, leur comportement.
Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
Come and watch the birds! Discover the main local bird species and learn to recognize some of them by their call, song and behavior.
