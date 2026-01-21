Animation Nature Observation ornithologique Saintes

Animation Nature Observation ornithologique

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Venez observer les oiseaux ! Découvrez les principales espèces d’oiseaux locales et apprenez à reconnaître quelques-uns d’entre eux par leur cri, leur chant, leur comportement.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Come and watch the birds! Discover the main local bird species and learn to recognize some of them by their call, song and behavior.

