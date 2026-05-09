Théâtre Il était une fois dans le web Salle du Camélia Saintes

Saintes

Théâtre Il était une fois dans le web

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La PDG d’une startup licencie un cadre peu performant mais un client choisit le projet de ce looser. Comment réagir et à quel prix ? Place 8 € gratuit pour les mois de 12 ans. Troupe de théâtre Les Saint’rais. Une pièce de Jean-Pierre Martinez

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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 11 69 assolessaintrais@gmail.com

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English :

The CEO of a startup fires an under-performing executive, but a client chooses the loser’s project. How to react, and at what price? Tickets 8 ? free for children under 12. Les Saint?rais theater troupe. A play by Jean-Pierre Martinez

L’événement Théâtre Il était une fois dans le web Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge