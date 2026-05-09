Théâtre Il était une fois dans le web Salle du Camélia Saintes
Théâtre Il était une fois dans le web Salle du Camélia Saintes samedi 20 juin 2026.
Saintes
Théâtre Il était une fois dans le web
Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La PDG d’une startup licencie un cadre peu performant mais un client choisit le projet de ce looser. Comment réagir et à quel prix ? Place 8 € gratuit pour les mois de 12 ans. Troupe de théâtre Les Saint’rais. Une pièce de Jean-Pierre Martinez
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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 11 69 assolessaintrais@gmail.com
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English :
The CEO of a startup fires an under-performing executive, but a client chooses the loser’s project. How to react, and at what price? Tickets 8 ? free for children under 12. Les Saint?rais theater troupe. A play by Jean-Pierre Martinez
L’événement Théâtre Il était une fois dans le web Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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