Ciné-animé In Waves Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
mardi 7 juillet 2026 · Association Gallia Théâtre Cinéma · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Ciné-animé In Waves
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Accueil à 18h pour partager un cocktail estival avant la fin de la saison. La projection du film d’animation IN WAVES sera suivie d’un échange sur le film, animé par Mathilde Pronnier, médiatrice cinéma.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
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English :
Join us at 6 p.m. to enjoy a summer cocktail before the season ends. The screening of the animated film *IN WAVES* will be followed by a discussion about the film, moderated by Mathilde Pronnier, a film educator.
L’événement Ciné-animé In Waves Saintes a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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