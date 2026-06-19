Musique au Temple Temple protestant Saintes

Saintes

Musique au Temple

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Antonio Caci accompagné de Cédric Burgelin, organiste, sera en concert et présentera des pièces de Bach, Mozart, Beethoven, Franck, Scriabine, Prokofiev, Balakirev et des compositions person¬nelles d’Antonio Caci.

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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23

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English :

Antonio Caci, accompanied by organist Cédric Burgelin, will perform a concert featuring works by Bach, Mozart, Beethoven, Franck, Scriabin, Prokofiev, Balakirev, and original compositions by Antonio Caci.

L’événement Musique au Temple Saintes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge