Musique au Temple Temple protestant Saintes
Musique au Temple Temple protestant Saintes vendredi 3 juillet 2026.
Saintes
Musique au Temple
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Antonio Caci accompagné de Cédric Burgelin, organiste, sera en concert et présentera des pièces de Bach, Mozart, Beethoven, Franck, Scriabine, Prokofiev, Balakirev et des compositions person¬nelles d’Antonio Caci.
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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23
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English :
Antonio Caci, accompanied by organist Cédric Burgelin, will perform a concert featuring works by Bach, Mozart, Beethoven, Franck, Scriabin, Prokofiev, Balakirev, and original compositions by Antonio Caci.
L’événement Musique au Temple Saintes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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