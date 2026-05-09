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Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Salon de thé Le Vinny’s Saintes

Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Salon de thé Le Vinny’s Saintes mardi 30 juin 2026.

Lieu : Salon de thé Le Vinny's

Adresse : 2 rue Urbain Loyer

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 3

Saintes

Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge

Salon de thé Le Vinny’s 2 rue Urbain Loyer Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Autour d’une boisson et après avoir redécouvert l’histoire des plats locaux, échangez vos meilleures recettes traditionnelles et faites perdurer la gastronomie saintongeaise !
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Salon de thé Le Vinny’s 2 rue Urbain Loyer Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 

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English :

Over a drink and after rediscovering the history of local dishes, swap your best traditional recipes and keep Saintonge gastronomy alive!

L’événement Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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