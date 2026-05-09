Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Salon de thé Le Vinny’s Saintes
Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Salon de thé Le Vinny’s Saintes mardi 30 juin 2026.
Saintes
Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge
Salon de thé Le Vinny’s 2 rue Urbain Loyer Saintes Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Autour d’une boisson et après avoir redécouvert l’histoire des plats locaux, échangez vos meilleures recettes traditionnelles et faites perdurer la gastronomie saintongeaise !
.
Salon de thé Le Vinny’s 2 rue Urbain Loyer Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Over a drink and after rediscovering the history of local dishes, swap your best traditional recipes and keep Saintonge gastronomy alive!
L’événement Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes 18 mai 2026
- Le Sang d’un poète, Gallia, Saintes 18 mai 2026
- Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux Saintes 20 mai 2026
- Animation nature Les odonates libellules et demoiselles Saintes 20 mai 2026
- Rencontre thématique L’orgue au fil du temps Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 21 mai 2026