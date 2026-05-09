Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Salon de thé Le Vinny’s Saintes

Saintes

Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge

Salon de thé Le Vinny’s 2 rue Urbain Loyer Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 15:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Autour d’une boisson et après avoir redécouvert l’histoire des plats locaux, échangez vos meilleures recettes traditionnelles et faites perdurer la gastronomie saintongeaise !

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Salon de thé Le Vinny’s 2 rue Urbain Loyer Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

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English :

Over a drink and after rediscovering the history of local dishes, swap your best traditional recipes and keep Saintonge gastronomy alive!

L’événement Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge