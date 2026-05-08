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Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes lundi 18 mai 2026.

Lieu : Association Gallia Théâtre Cinéma

Adresse : 67 ter cours National

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 Tarif réduit adhérent

Saintes

Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit
adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:30:00
fin : 2026-05-18 22:00:00

Date(s) :
2026-05-18

Notre intervenant Thierry Boize proposera une analyse du premier long métrage de Jean Cocteau dans ce rendez-vous du ciné-club.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 

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English :

Our guest speaker Thierry Boize will analyze Jean Cocteau’s first feature film in this ciné-club event.

L’événement Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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