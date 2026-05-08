Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Saintes

Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:30:00

fin : 2026-05-18 22:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Notre intervenant Thierry Boize proposera une analyse du premier long métrage de Jean Cocteau dans ce rendez-vous du ciné-club.

.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our guest speaker Thierry Boize will analyze Jean Cocteau’s first feature film in this ciné-club event.

L’événement Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge