Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes lundi 18 mai 2026.
Saintes
Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:30:00
fin : 2026-05-18 22:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Notre intervenant Thierry Boize proposera une analyse du premier long métrage de Jean Cocteau dans ce rendez-vous du ciné-club.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
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English :
Our guest speaker Thierry Boize will analyze Jean Cocteau’s first feature film in this ciné-club event.
L’événement Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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