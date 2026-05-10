Rencontres du Saint-Georges Club Proust-Vermeer petit pan de mur jaune Relais du Bois Saint Georges Saintes
Rencontres du Saint-Georges Club Proust-Vermeer petit pan de mur jaune Relais du Bois Saint Georges Saintes lundi 29 juin 2026.
Saintes
Rencontres du Saint-Georges Club Proust-Vermeer petit pan de mur jaune
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Relais de culture et d’amitié, le Saint Georges Club vous invite à une conférence donnée par Jean-Paul Briseul.
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Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 50 99 stgeorgesclub17100@free.fr
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English :
As a relay for culture and friendship, the Saint Georges Club invites you to a lecture by Jean-Paul Briseul.
L’événement Rencontres du Saint-Georges Club Proust-Vermeer petit pan de mur jaune Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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