Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes dimanche 28 juin 2026.
Saintes
Brocante
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Brocante organisée par Ça Samba et ça revient La Batucada de Saintes-Percussions brésiliennes
.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 78 00 osemd17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante organized by Ça Samba et ça revient La Batucada de Saintes-Brazilian Percussions
L’événement Brocante Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Le Cabinet de curiosités Le Sang d’un poète Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes 18 mai 2026
- Le Sang d’un poète, Gallia, Saintes 18 mai 2026
- Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux Saintes 20 mai 2026
- Animation nature Les odonates libellules et demoiselles Saintes 20 mai 2026
- Rencontre thématique L’orgue au fil du temps Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 21 mai 2026