Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Saintes

Brocante

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Brocante organisée par Ça Samba et ça revient La Batucada de Saintes-Percussions brésiliennes

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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 78 00 osemd17@gmail.com

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English :

Brocante organized by Ça Samba et ça revient La Batucada de Saintes-Brazilian Percussions

L’événement Brocante Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge