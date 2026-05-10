Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Hall et salle Pierre Mendès-France

Adresse : Cours Charles de Gaulle

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saintes

Brocante

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Brocante organisée par Ça Samba et ça revient La Batucada de Saintes-Percussions brésiliennes
  .

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 78 00  osemd17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante organized by Ça Samba et ça revient La Batucada de Saintes-Brazilian Percussions

L’événement Brocante Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)