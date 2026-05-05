Le Sang d’un poète, Gallia, Saintes

Le Sang d’un poète Lundi 18 mai, 20h30 Gallia Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T20:30:00+02:00 – 2026-05-18T21:19:00+02:00

Fin : 2026-05-18T20:30:00+02:00 – 2026-05-18T21:19:00+02:00

Suivi d’une analyse par Thierry Boize

Gallia 67ter cours National, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ciné-club – Un studio de cinéma. Une statue du poète s’anime. Une main essaie en vain d’ouvrir une serrure. Seul dans sa chambre, le poète peint un visage dont la bouche se met à vivre. Il ne peut … Gallia Le Sang d’un poète