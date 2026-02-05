Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux Saintes
Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux Saintes mercredi 20 mai 2026.
Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Et si vous appreniez à reconnaître les oiseaux… sans même les voir ?
Passez une matinée à écouter, observer et comprendre les chants des oiseaux des prairies de la Palu, accompagné(e) d’un ornithologue de la LPO.
.
Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about learning to recognize birds? without even seeing them?
Spend a morning listening to, observing and understanding the songs of the birds of the Palu meadows, accompanied by an ornithologist from the LPO.
L’événement Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux Saintes a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge