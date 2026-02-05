Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux Saintes

Animation Nature A la découverte des chants d’oiseaux

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Et si vous appreniez à reconnaître les oiseaux… sans même les voir ?

Passez une matinée à écouter, observer et comprendre les chants des oiseaux des prairies de la Palu, accompagné(e) d’un ornithologue de la LPO.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

How about learning to recognize birds? without even seeing them?

Spend a morning listening to, observing and understanding the songs of the birds of the Palu meadows, accompanied by an ornithologist from the LPO.

