Saintes

Les rendez-vous aux jardins à Saintes

Divers lieux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Favorisant les échanges entre professionnels et amateurs, ces journées, riches de transmission de connaissances, d’expériences, de savoir-faire et de passion, mettent en valeur le rôle essentiel que jouent les jardins et la nature dans notre bien-être.

.

Divers lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Encouraging exchanges between professionals and amateurs, these days, rich in transmission of knowledge, experience, know-how and passion, highlight the essential role that gardens and nature play in our well-being.

L’événement Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge