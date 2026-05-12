Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes
Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes samedi 6 juin 2026.
Saintes
Les rendez-vous aux jardins à Saintes
Divers lieux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Favorisant les échanges entre professionnels et amateurs, ces journées, riches de transmission de connaissances, d’expériences, de savoir-faire et de passion, mettent en valeur le rôle essentiel que jouent les jardins et la nature dans notre bien-être.
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Divers lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Encouraging exchanges between professionals and amateurs, these days, rich in transmission of knowledge, experience, know-how and passion, highlight the essential role that gardens and nature play in our well-being.
L’événement Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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