Ciné-rencontre Elle entend pas la moto Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Ciné-rencontre Elle entend pas la moto Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes lundi 1 juin 2026.
Saintes
Ciné-rencontre Elle entend pas la moto
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Projection du documentaire Elle entend pas la moto suivie d’une initiation à la langue des signes par l’association Poupenn. Places offertes par le Département de la Charente-Maritime.
.
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the documentary Elle entend pas la moto followed by an introduction to sign language by the Poupenn association. Tickets offered by the Département de la Charente-Maritime.
L’événement Ciné-rencontre Elle entend pas la moto Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Grande friperie Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes 8 mai 2026
- Foliflores 2026 Le Petit Chadignac Saintes 8 mai 2026
- Concert de présentation du Festival OFF Saintes 8 mai 2026
- Village vélo Mai à vélo, Place Bassompierre, Saintes 9 mai 2026
- Les Rendez-vous de l’Espace Communication et Développement Espace Saint-Eutrope Chapelle Chavagne Saintes 12 mai 2026