Ciné-rencontre Elle entend pas la moto Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Saintes

Ciné-rencontre Elle entend pas la moto

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Projection du documentaire Elle entend pas la moto suivie d’une initiation à la langue des signes par l’association Poupenn. Places offertes par le Département de la Charente-Maritime.

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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

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English :

Screening of the documentary Elle entend pas la moto followed by an introduction to sign language by the Poupenn association. Tickets offered by the Département de la Charente-Maritime.

L’événement Ciné-rencontre Elle entend pas la moto Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge