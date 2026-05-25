Saintes

Exposition de L’Ecole de Dessin de Saintes

12, Place de l’Echevinage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06

Venez découvrir les oeuvres des élèves de l’Ecole de Dessin enfants, adolescents, adultes des ateliers de dessin, arts plastiques, peinture, modelage, BD et caricatures.

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12, Place de l’Echevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 28 21 78 ecoledessin.saintes@gmail.com

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English :

Come and discover the works of students from the Ecole de Dessin: children, teenagers and adults from the drawing, plastic arts, painting, modeling, comic strip and caricature workshops.

L’événement Exposition de L’Ecole de Dessin de Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge