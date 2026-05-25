Exposition de L’Ecole de Dessin de Saintes Saintes
Exposition de L’Ecole de Dessin de Saintes Saintes jeudi 4 juin 2026.
Saintes
Exposition de L’Ecole de Dessin de Saintes
12, Place de l’Echevinage Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06
Venez découvrir les oeuvres des élèves de l’Ecole de Dessin enfants, adolescents, adultes des ateliers de dessin, arts plastiques, peinture, modelage, BD et caricatures.
.
12, Place de l’Echevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 28 21 78 ecoledessin.saintes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the works of students from the Ecole de Dessin: children, teenagers and adults from the drawing, plastic arts, painting, modeling, comic strip and caricature workshops.
L’événement Exposition de L’Ecole de Dessin de Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Rencontre du Saint-Georges Club Les hommes, les dieux et la mort en Egypte ancienne Relais du Bois Saint Georges Saintes 29 mai 2026
- Ciné-rencontre spéciale Marche des fiertés LGBTQ Pédale rurale Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes 29 mai 2026
- Concert Philippe Bianconi Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 30 mai 2026
- Famille en fête Saintes 30 mai 2026
- Festival Agro’fest 2026 Rue Georges Desclaude Saintes 30 mai 2026