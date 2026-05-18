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Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes

Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes samedi 6 juin 2026.

Adresse : Divers lieux

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Saintes

Les rendez-vous aux jardins à Saintes

Divers lieux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Cette 23ème édition des Rendez-vous aux jardins, placée sous le signe d’un des cinq sens, la vue, est une invitation à la promenade et à la découverte de nos espaces verts jardins publics ou privés, historiques ou contemporains.
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Divers lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

This 23rd edition of the Rendez-vous aux jardins, focusing on one of the five senses, sight, is an invitation to stroll and discover our green spaces: public or private, historic or contemporary gardens.

L’événement Les rendez-vous aux jardins à Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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