Cognac Grosperrin, Cognac Grosperrin, Saintes

Cognac Grosperrin 5 – 7 juin Cognac Grosperrin Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Maison indépendante et familiale dirigée par Guilhem Grosperrin, les Cognacs Grosperrin partagent une histoire originale et unique avec la région de Cognac.

En 2012, la maison Grosperrin emménage dans ses chais du 19e siècle situés sur les quais de la Charente, dans le but de retrouver les conditions de vieillissement qui contribuèrent à la renommée des premiers négociants-éleveurs, les pionniers de l’appellation.

Cognac Grosperrin 1 rue de Courbiac 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découvrez Cognac Grosperrin, un domaine familial. Reprise par le fils, Guilhem en 2004, la Maison Grosperrin souhaite préserver ses valeurs fondatrices : faire des cognac aux goûts du terroir.

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