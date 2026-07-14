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Festival de Saintes Insula Orchestra Place St Pierre Saintes

mercredi 15 juillet 2026 · Place St Pierre · Saintes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Place St Pierre
Adresse
Cathédrale St Pierre
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival de Saintes Insula Orchestra

Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Insula orchestra, direction Laurence Equilbey
Messe du couronnement
Mozart | C. P. E. Bach
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Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Insula Orchestra, conducted by Laurence Equilbey
Coronation Mass
Mozart | C. P. E. Bach

L’événement Festival de Saintes Insula Orchestra Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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