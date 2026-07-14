Festival de Saintes Insula Orchestra Place St Pierre Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival de Saintes Insula Orchestra

Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Insula orchestra, direction Laurence Equilbey

Messe du couronnement

Mozart | C. P. E. Bach

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Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Insula Orchestra, conducted by Laurence Equilbey

Coronation Mass

Mozart | C. P. E. Bach

L’événement Festival de Saintes Insula Orchestra Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge