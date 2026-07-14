Festival de Saintes Insula Orchestra Place St Pierre Saintes
mercredi 15 juillet 2026 · Place St Pierre · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival de Saintes Insula Orchestra
Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Insula orchestra, direction Laurence Equilbey
Messe du couronnement
Mozart | C. P. E. Bach
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Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Insula Orchestra, conducted by Laurence Equilbey
Coronation Mass
Mozart | C. P. E. Bach
L’événement Festival de Saintes Insula Orchestra Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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