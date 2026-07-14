Festival de Saintes Ensemble Vedado Place de l’Abbaye Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival de Saintes Ensemble Vedado

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concert dans l’auditorium de l’Abbaye

Ensemble Vedado, direction Ronald Martin Alonso

Folias Americanas

Marais | Álvarez

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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Concert in the Abbey Auditorium

Vedado Ensemble, conducted by Ronald Martin Alonso

Folias Americanas

Marais | %C1lvarez

L’événement Festival de Saintes Ensemble Vedado Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge