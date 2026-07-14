Festival de Saintes Ensemble Vedado Place de l’Abbaye Saintes
mercredi 15 juillet 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival de Saintes Ensemble Vedado
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concert dans l’auditorium de l’Abbaye
Ensemble Vedado, direction Ronald Martin Alonso
Folias Americanas
Marais | Álvarez
.
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Concert in the Abbey Auditorium
Vedado Ensemble, conducted by Ronald Martin Alonso
Folias Americanas
Marais | %C1lvarez
L’événement Festival de Saintes Ensemble Vedado Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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