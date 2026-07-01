Festival de Saintes Voces suaves Place de l’Abbaye Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival de Saintes Voces suaves

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concert dans l’abbatiale

Voces Suaves

Splendeurs du madrigal italien

Monteverdi | Gesualdo

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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Concert in the Abbey Church

Voces Suaves

The Splendor of the Italian Madrigal

Monteverdi | Gesualdo

L’événement Festival de Saintes Voces suaves Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge