Festival OFF DUO JAUVAIN MILLET Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF DUO JAUVAIN MILLET

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La Compagnie Cadéëm présente le DUO JAUVAIN-MILLET, une rencontre musicale singulière entre accordina et accordéon de concert.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

The Cad%E9%EBm Company presents the JAUVAIN-MILLET DUO, a unique musical collaboration between the accordina and the concert accordion.

L’événement Festival OFF DUO JAUVAIN MILLET Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge