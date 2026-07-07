Visite-enquête aux lampions Rue Monconseil Saintes

Informations pratiques

Saintes

Visite-enquête aux lampions

Rue Monconseil Rendez-vous cour du musée Dupuy Mestreau Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Saintes, juillet 1750 la révolte gronde contres les privilégiés ! Qui écrit ces pamphlets clandestins au péril du pilori ? Enquêtez…ou soyez suspecté !

Durée 1h30

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Rue Monconseil Rendez-vous cour du musée Dupuy Mestreau Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82

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English :

Saintes, July 1750: Revolt is brewing against the privileged! Who is writing these clandestine pamphlets at the risk of being put in the pillory? Investigate… or be considered a suspect!

Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement Visite-enquête aux lampions Saintes a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge