Festival OFF programme 15 juillet Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Saintes

Festival OFF programme 15 juillet

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival OFF, 2 concerts sont proposés ce 15 juillet Duo Jauvin-Millet et Alice Rosset.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, 2 concerts are scheduled for July 15: Duo Jauvin-Millet and Alice Rosset.

L’événement Festival OFF programme 15 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge