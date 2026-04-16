Festival OFF programme 15 juillet Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes
Festival OFF programme 15 juillet Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes mercredi 15 juillet 2026.
Saintes
Festival OFF programme 15 juillet
Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre du Festival OFF, 2 concerts sont proposés ce 15 juillet Duo Jauvin-Millet et Alice Rosset.
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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
As part of the Festival OFF, 2 concerts are scheduled for July 15: Duo Jauvin-Millet and Alice Rosset.
L’événement Festival OFF programme 15 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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