Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes
Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes mardi 4 août 2026.
Saintes
Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale
Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Accès place du 11 novembre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Musique à Saint-Louis. Profitez d’une soirée exceptionnelle dans un magnifique cadre offrant une vue à 180° sur la ville !
Le programme des mardis
▪ 18h restauration et pique-nique sur place
▪ 19h spectacle jeune public
▪ 21h concert pour tous
.
Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Accès place du 11 novembre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music in Saint-Louis. Enjoy an exceptional evening in a magnificent setting with a 180%B0 view of the city!
The Tuesday program:
? 6:00 p.m. ? Food and picnics on site
? 7:00 p.m. ? Show for young audiences
? 9:00 p.m. ? Concert for everyone
L’événement Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Saintes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Rencontre thématique Femmes face à la justice au Moyen Âge Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 23 juin 2026
- Goûter l’art ou l’art du goûter Le Grand siècle de la cuisine française Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Saintes 25 juin 2026
- Causerie Madeleine Chapsal Mon Amie Rue Chapsal Saintes 25 juin 2026
- Festival des Cultures Urbaines Saintes 26 juin 2026
- Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Saintes 26 juin 2026