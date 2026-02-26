Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes

Saintes

Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale

Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Accès place du 11 novembre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Musique à Saint-Louis. Profitez d’une soirée exceptionnelle dans un magnifique cadre offrant une vue à 180° sur la ville !



Le programme des mardis

▪ 18h restauration et pique-nique sur place

▪ 19h spectacle jeune public

▪ 21h concert pour tous

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Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Accès place du 11 novembre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Music in Saint-Louis. Enjoy an exceptional evening in a magnificent setting with a 180%B0 view of the city!



The Tuesday program:

? 6:00 p.m. ? Food and picnics on site

? 7:00 p.m. ? Show for young audiences

? 9:00 p.m. ? Concert for everyone

L’événement Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Saintes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge