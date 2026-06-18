Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Saintes

Concert d’orgue

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ciné-concert d’orgue par Nicolas Kilhoffer, proposé par l’APCOS pour découvrir et faire vibrer le patrimoine campanaire et instrumental saintais.

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Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 87 24 saintesapcos@gmail.com

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English :

An organ concert by Nicolas Kilhoffer, presented by APCOS to showcase and bring to life Saintes’ heritage of bells and musical instruments.

L’événement Concert d’orgue Saintes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge