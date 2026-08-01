Grand quiz cinéma Médiathèque François Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Grand quiz cinéma

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir votre niveau de cinéphile et enrichir votre culture !

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English : Big movie quiz

Come discover your level of cinephilia and enrich your knowledge of film!

L’événement Grand quiz cinéma Saintes a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge