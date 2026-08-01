Grand quiz cinéma Médiathèque François Mitterrand Saintes
samedi 8 août 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Grand quiz cinéma
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez découvrir votre niveau de cinéphile et enrichir votre culture !
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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English : Big movie quiz
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L’événement Grand quiz cinéma Saintes a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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