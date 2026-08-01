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AGENDA · Saintes

Grand quiz cinéma Médiathèque François Mitterrand Saintes

samedi 8 août 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Médiathèque François Mitterrand
Adresse
Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Grand quiz cinéma

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez découvrir votre niveau de cinéphile et enrichir votre culture !
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88  mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English : Big movie quiz

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L’événement Grand quiz cinéma Saintes a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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