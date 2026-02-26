Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Mardis de Saint-Louis Soirée humour Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes

Les Mardis de Saint-Louis Soirée humour Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes mardi 11 août 2026.

Lieu : Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis

Adresse : Accès place du 11 novembre

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saintes

Les Mardis de Saint-Louis Soirée humour

Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Accès place du 11 novembre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Musique à Saint-Louis. Profitez d’une soirée exceptionnelle dans un magnifique cadre offrant une vue à 180° sur la ville !

Le programme des mardis
▪ 18h restauration et pique-nique sur place
▪ 19h spectacle jeune public
▪ 21h concert pour tous
  .

Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Accès place du 11 novembre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music in Saint-Louis. Enjoy an exceptional evening in a magnificent setting with a 180%B0 view of the city!

The Tuesday program:
? 6:00 p.m. ? Food and picnics on site
? 7:00 p.m. ? Show for young audiences
? 9:00 p.m. ? Concert for everyone

L’événement Les Mardis de Saint-Louis Soirée humour Saintes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)